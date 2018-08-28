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29.08.2018

В иркутском Ново-Ленино завершился сезон летних праздников для детей

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Ново-Ленино завершился сезон летних детских праздников, которые проводились по инициативе депутата думы Иркутска Виталия Матвийчука. Последнее мероприятие состоялось во дворе на ул. Академика Образцова.

Как сообщает пресс-служба гордумы, всего в округе прошло десять праздников. Организовать их помогали специалисты городского спортивно-методического центра и депутат Молодежной думы города Елена Неудачина. В программе были спортивные мероприятия, параллельно с этим проводили акции по сбору вещей для нуждающихся семей.

В заключительном празднике приняли участие более 40 детей. Они соревновались в набивании мяча, перетягивании каната, играли в дартс, шашки и «Веселые старты». Каждый ребенок получил сладкий подарок и именную грамоту от Виталия Матвийчука.

– В этом году нам удалось совмещать два важных направления: спорт и благотворительность. К спорту стараемся привлекать детей с юного возраста, чтобы у них не было стремления к вредным привычкам,а было желание развиваться физически. И очень рад, что на наши благотворительные акции откликается много жителей. Это говорит о том, что в Иркутске неравнодушные люди, готовые прийти на помощь, – отметил депутат.

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