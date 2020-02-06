В иркутском Первомайском может появиться Ветеранский сквер с блиндажом-имитацией

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Первомайский захламлённую территорию в районе домов №75 и 76 предлагают превратить в Ветеранский сквер. Предложение озвучила 5 февраля на сессии соучаствующего проектирования общественных пространств в Свердловском округе Иркутска на 2021 год представитель ТОС «Вампиловский» Оксана Олейникова.

Сейчас этот участок площадью 4,7 соток никак не используется, при этом вокруг проходят дороги с активным автомобильным трафиком, из-за чего местные жители страдают от высокого уровня шума. Ранее на территории стояли самовольные гаражи, сейчас их осталось два, в ближайшее время их должны убрать.

Поскольку в Первомайском проживает много участников Великой Отечественной войны, тыла, детей войны, то инициативная группа предлагает организовать на заброшенном участки тихую рекреационную зону. Тут требуется обновить пешеходные дорожки, используя безопасные материалы и сократив число ступенек. По краю сквера предлагается пустить живую изгородь, а вдоль неё – тропинку, где можно было бы заниматься ходьбой.

Поскольку зона предполагается спокойной, то тут нужно установить как индивидуальные скамейки, так и «семейные» лавочки друг против друга. Обязательно нужны навесы над ними, чтобы можно было укрыться от солнца или дождя.

– Поскольку сквер тематический, в центре мы предлагаем установить стелу, напоминающую о событиях Великой Отечественной войны. Также можно сделать небольшие архитектурные формы. Мы назвали их «привалом» – котелок, дрова, возможно, имитацию блиндажа, – отметила представитель ТОСа.

Поскольку по этой территории ходят школьники, то, по задумке активистов, в сквере должен быть установлен информационный стенд, где будут увековечены основные даты Великой Отечественной и результаты основных сражений, чтобы дети знакомились с историей.