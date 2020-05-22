В иркутском предместье Рабочее прошла акция «Посади дерево – подари планете Жизнь»

Иркутск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В предместье Рабочее жители в рамках акции «Посади дерево – подари планете жизнь» на придомовых территориях высадили 60 сосен, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

– Хороший солнечный день – время объединиться с соседями для добрых дел, – сказал член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Распутин.

Ранее приёмная депутата округа Алексея Распутина на основании обращений горожан составила заявки на саженцы и вместе с жителями доставили их в предместье Рабочее. Сотрудники БФ «Подари планете жизнь» поделились информацией о правильной посадке и правилах ухода за зелёными насаждениями.