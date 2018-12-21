В Иркутском районе открыли новую поликлинику

Иркутский район, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Поликлиника ОГБУЗ «Иркутская районная больница» открылась в поселке Молодежном.

Учреждение расположено в новом здании, которое по поручению главы региона было выкуплено у застройщика и переведено в областную собственность, сообщает пресс-служба губернатора. Общая стоимость объекта, включая земельный участок и здание поликлиники, составила 255,8 млн рублей.

Губернатор региона Сергей Левченко и министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко приняли участие в торжественной церемонии открытия поликлиники.

– Открытие поликлиники в этом районе – жизненно необходимое событие. Медпомощь станет доступнее, а жизнь людей – комфортнее. Практику, при которой мы не только сами строим, но и выкупаем готовые здания, необходимо продолжать. Уже сейчас определяем объекты, которые строит частный бизнес, под размещение поликлиник или больниц. Подчеркну, что в последние три года на сферу здравоохранения выделяется беспрецедентное финансирование из областного бюджета. В 2016 году – 22,9 млрд рублей, в 2017 – 24,7 млрд рублей, а в этом году с учетом поправок 27,4 млрд рублей, – сказал Сергей Левченко.

Молодежное муниципальное образование включает в себя поселки Молодежный и Новая Разводная. В них официально проживают более 10 тысяч человек, фактически – около 17 тысяч. До сих пор 553 жителя Молодежного муниципального образования, в том числе 92 ребенка, прикрепленных к ОГБУЗ «Иркутская районная больница», получали амбулаторно-поликлиническую помощь в поликлинике поселка Дзержинск, с которым нет прямого транспортного сообщения. Большей же части населения амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в медицинских организациях Иркутска, что создает на них дополнительную нагрузку.

Кроме того, в медуслугах нуждаются студенты ИрГСХА, которая находится на территории Молодежного муниципального образования. Также в 2018 году в поселке Молодежный была открыта средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся.

– Поликлиника укомплектована современным оборудованием. Медики будут проводить малоинвазивные оперативные вмешательства, все виды эндоскопических вмешательств, рентгенологические исследования, УЗИ. Это учреждение отличается большим реабилитационным отделением. Здесь есть все необходимое для восстановления здоровья пациентов, – отметил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Открытие поликлиники в поселке Молодежном позволит перераспределить потоки обращений за медицинской помощью жителей Иркутского района. Учреждение будет оказывать амбулаторную помощь 24 тысячам жителей Молодежного муниципального образования и близлежащих населенных пунктов.

В новой поликлинике будут работать педиатрическое, терапевтическое, консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое отделения, кабинет неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики, кабинеты медицинской реабилитации, зал ЛФК, ванный комплекс, дневной стационар и другие необходимые службы.

– Благодаря открытию поликлиники созданы новые рабочие места. Прием пациентов будут вести более 50 сотрудников – врачи, средний и младший медицинский персонал,– отметил губернатор.