В Иркутском районе спасли лося, оказавшегося на ледяном острове

Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На тонкий лёд одного из заливов по Байкальскому тракту 21 апреля забрёл лось. Его вытащили с помощью сотрудников МЧС, лесничества и питомника К-9. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «Инстаграм».

О лосе, которому требуется помощь, в К-9 сообщил очевидец в районе 9.00. Ехать его спасать пришлось на 15 км Байкальского тракта. Лось оказался на ледяном острове. Чтобы его вытащить оттуда, животное надо было усыпить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Операция "Лось" часть 1. В районе 9-ти утра позвонил очевидец - на заливе, 15 км. Байкальского тракта, на ледяном острове оказался лось, с помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного, в небольшой дозе, животное в течение часа уснуло. Совместно с сотрудниками лесничества вывезли лося со льда, погрузили на эвакуатор и вывезли в прежнюю среду обитания. #помогайживотным #питомникк9 #приютдляживотных #к9иркутск Публикация от Питомник К-9 (@k9irk) 21 Апр 2020 в 2:57 PDT

С помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного в небольшой дозе. Лось засыпал в течение часа. Затем специалисты питомника совместно с сотрудниками лесничества вытащили лося со льда, погрузили на эвакуатор и вывезли в прежнюю среду обитания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасения Лося, Ч.2. Выпуск. В районе 9-ти утра позвонил очевидец - на заливе, 15 км. Байкальского тракта, на ледяном острове оказался лось, с помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного, в небольшой дозе, животное в течение часа уснуло. Совместно с сотрудниками Иркутского лесничества вывезли лося со льда, погрузили на эвакуатор и вывезли в прежнюю среду обитания. На видео он ещё отходит от наркоза, но с ним находятся сотрудники Иркутского лесничества и будут рядом пока животное полностью не восстановится. #питомникк9 #приютдляживотных #помогайживотным Публикация от Питомник К-9 (@k9irk) 21 Апр 2020 в 1:53 PDT

Пока лось в лесу восстанавливался от наркоза, с ним рядом находились сотрудники Иркутского лесничества.