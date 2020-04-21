|Общество
|22.04.2020
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В Иркутском районе спасли лося, оказавшегося на ледяном острове
|Общество
|22.04.2020
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В Иркутском районе спасли лося, оказавшегося на ледяном острове
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Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На тонкий лёд одного из заливов по Байкальскому тракту 21 апреля забрёл лось. Его вытащили с помощью сотрудников МЧС, лесничества и питомника К-9. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «Инстаграм».
О лосе, которому требуется помощь, в К-9 сообщил очевидец в районе 9.00. Ехать его спасать пришлось на 15 км Байкальского тракта. Лось оказался на ледяном острове. Чтобы его вытащить оттуда, животное надо было усыпить.
Операция "Лось" часть 1. В районе 9-ти утра позвонил очевидец - на заливе, 15 км. Байкальского тракта, на ледяном острове оказался лось, с помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного, в небольшой дозе, животное в течение часа уснуло. Совместно с сотрудниками лесничества вывезли лося со льда, погрузили на эвакуатор и вывезли в прежнюю среду обитания. #помогайживотным #питомникк9 #приютдляживотных #к9иркутск
Операция "Лось" часть 1. В районе 9-ти утра позвонил очевидец - на заливе, 15 км. Байкальского тракта, на ледяном острове оказался лось, с помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного, в небольшой дозе, животное в течение часа уснуло. Совместно с сотрудниками лесничества вывезли лося со льда, погрузили на эвакуатор и вывезли в прежнюю среду обитания. #помогайживотным #питомникк9 #приютдляживотных #к9иркутск
С помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного в небольшой дозе. Лось засыпал в течение часа. Затем специалисты питомника совместно с сотрудниками лесничества вытащили лося со льда, погрузили на эвакуатор и вывезли в прежнюю среду обитания.
Спасения Лося, Ч.2. Выпуск. В районе 9-ти утра позвонил очевидец - на заливе, 15 км. Байкальского тракта, на ледяном острове оказался лось, с помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного, в небольшой дозе, животное в течение часа уснуло. Совместно с сотрудниками Иркутского лесничества вывезли лося со льда, погрузили на эвакуатор и вывезли в прежнюю среду обитания. На видео он ещё отходит от наркоза, но с ним находятся сотрудники Иркутского лесничества и будут рядом пока животное полностью не восстановится. #питомникк9 #приютдляживотных #помогайживотным
Спасения Лося, Ч.2. Выпуск. В районе 9-ти утра позвонил очевидец - на заливе, 15 км. Байкальского тракта, на ледяном острове оказался лось, с помощью МЧС на аэролодке сотрудники питомника подплыли поближе и дистанционно сделали инъекцию снотворного, в небольшой дозе, животное в течение часа уснуло. Совместно с сотрудниками Иркутского лесничества вывезли лося со льда, погрузили на эвакуатор и вывезли в прежнюю среду обитания. На видео он ещё отходит от наркоза, но с ним находятся сотрудники Иркутского лесничества и будут рядом пока животное полностью не восстановится. #питомникк9 #приютдляживотных #помогайживотным
Пока лось в лесу восстанавливался от наркоза, с ним рядом находились сотрудники Иркутского лесничества.
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