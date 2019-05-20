В иркутском центре «Патриот» появится музей военной техники под открытым небом

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Минобороны РФ передаст образцы вооружения и военной техники Иркутскому городскому центру «Патриот». Об этом на первом городском форуме «Сын. Отец. Отечество» заявил мэр города Дмитрий Бердников. Образцы вооружения и военной техники планируется разместить на территории ИВВАИУ. Фактически там появится настоящий музей под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Напомним, в 2016 году было принято решение о передаче зданий бывшего 23-го военного городка в муниципальную собственность. На месте полуразрушенных казарм теперь работает городской центр «Патриот». Небольшое военное училище для подростков – единственное в своем роде за Уралом. Центр «Патриот» объединил военно-патриотические движения Иркутска. В его состав вошли рота допризывной подготовки «Святослав», рота почетного караула города Иркутска и юнармия. Всего в центре на сегодняшний день обучаются около 250 детей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрации иркутска

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