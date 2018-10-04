В иркутском зоопарке рысь выращивает котят, а волк – щенков

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Сибирском контактном зоопарке рысь Алена воспитывает четверых котят.

Как рассказал Телеинформу сотрудник зоопарка Андрей Абрамов, рысь очень любит любых малышей, а представителей кошачьих – особенно. Она сама выросла в квартире вместе с двумя котами породы мейн-кун. Однако в зоопарке попытки подселить к ней котов не удались – сама Алена к ним относилась с нежностью и очень аккуратно обращалась, но тех пугал сам факт соседства с такой крупной, по сравнению с ними, хищницей.

Рысь Алена

Зато с рысью прекрасно ужился енот Жорик, они прекрасно ладят и вместе играют. Однако для котят такой сосед оказался не очень удачным – енот рад с ними поиграть, но не рассчитывает силу в обращении с малышами, резко наскакивает, толкается и так далее. Поэтому Алену для общения с приемными детьми периодически отправляют в другое место. Рысь относится к ним очень бережно, вылизывает и ухаживает за ними.

В зоопарке рассказали, что ранее Алена вырастила двух маламутов и двух медвежат. Предполагается, что и нынешние котята будет не последними ее воспитанниками. Своих детей у рыси пока не было в силу молодости – ей всего полтора года.

Волк Серега

Кстати, в зоопарке не только Алена занимается воспитанием приемышей. Нескольких щенков – помесей с шарпеем – вырастил волк Серега, сейчас с ним остается последняя воспитанница из семерых, остальные уже нашли себе новый дом.