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08.01.2019

В Иркутском Зоосаде к Рождеству родился ягненок

Иркутск, 8.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском Зоосаде к Рождеству родился ягненок - у овечки Бяши и барана Бараша появился сынок.

Как отмечают сотрудники зверинца, появление пополнения к этому празднику - символично. Малыш чувствует себя прекрасно - он активен и уже вовсю играет.

К сожалению, Бяша отказалась от вскармливания, поэтому ягненок находится под пристальным вниманием сотрудников Зоосада. Проживает он сейчас на одной территории с вислоухой свинкой Ксюшей, которая радушно приняла соседство.

- Может быть, для большого мира это событие совсем крохотное, но мы всегда радуемся каждой подобной новости в нашем Зоопарке. Ведь это значит, что животным комфортно и уютно у нас, - замечают сотрудники Зоосада.

Имени у ягненка пока нет - как обычно, новое животное назовет кто-то из маленьких гостей.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутского Зоосада

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