В Иркутском зоосаде лисы впервые принесли потомство

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - У лисы Алисы из Иркутского Зоосада родилось трое сыновей. Поскольку она живет в вольере сразу с двумя взрослыми самцами, то установить отцовство сотрудникам не удалось, отмечают в зоосаде. Лиса попала в зверинец из дикой природы: ее раненую и истощенную привезли люди, нашедшие зверя на окраине одного из городов Иркутской области. После длительного курса реабилитации выпускать ее обратно в лес было крайне рискованно, поэтому лиса осталась жить в Зоосаде. Когда у Алисы появились малыши, ветеринарный врач заметил, что одного из них она очень часто таскала с места на место, и во время этих переносов довольно сильно повредила зубами тельце детеныша. Также этот лисенок явно испытывал недостаток пищи и был меньше своих братьев. Необходимо было забрать его из вольера и перевести на искусственное вскармливание. Но после вмешательства человека была высока вероятность того, что в прошлом дикая лиса перестанет ухаживать и за остальными малышами. Поэтому их вместе с нуждающимся в помощи лисенком решили переселить. – Сейчас братьям уже больше трех недель, и они живут дома у одной из наших сотрудниц, так как им требуется практически круглосуточный уход. Чувствуют малыши себя хорошо. Пострадавшему детенышу залечивают раны и уделяют внимание больше, чем остальным. Он постепенно идет на поправку, – рассказывают сотрудники зверинца. – Лисята питаются каждые пять часов специальной молочной смесью с высоким содержанием витаминов. Они уже пробуют грызть мясо. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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