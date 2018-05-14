В Иркутском зоосаде поселилась парочка степных сурков-байбаков

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде появились новые животные – степные сурки-байбаки. Новые животные прибыли в зоопарк парой – самец и самка. Как сообщает пресс-служба зверинца, после зимней спячки животные активно осваивают собственное жилье – роют норы. Деятельность сурков начинается с восходом солнца, когда те просыпаются и отправляются на кормежку. Интересная особенность байбаков в том, что они передвигаются порывистыми перебежками, а временами останавливаются и замирают на месте. СПРАВКА: Байбак из рода степных сурков является одним из самых крупных беличьих: длина его тела 50-70 см. Тело у байбака толстое, на коротких, сильных лапах, вооруженных крупными когтями. Голова большая, уплощенная, шея короткая. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... зоопарк

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