В Иркутском зоосаде поселились сокол и еще одна пустельга

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В начале июня семейство пернатых Иркутского зоосада пополнилось новыми жителями. Сердобольные горожане принесли двух раненых птиц – сокола и пустельгу.

Как сообщает пресс-служба зверинца, птицы поселились в вольерах, так как в дикой природе без помощи человека они не выживут.

– Сокол Чеглок прибыл к нам с травмой левого крыла. Пустельга потеряла левую лапку. К сожалению, они уже не смогут полноценно летать и, соответственно, охотиться, – говорят в зоосаде. – Несмотря на полученные травмы, благодаря заботе человека птицы чувствуют себя комфортно.

КООРДИНАТЫ:

Иркутский зоосад находится на территории Ботанического сада ИГУ по адресу: Иркутск, ул. Кольцова, 93.