|Общество
|09.04.2019
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В Иркутском зоосаде поселился самец патагонской мары
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Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский зоосад из «Парка птиц «Воробьи» прибыл самец патагонской мары – это один из самых больших грызунов в мире. Новый питомец уже адаптировался к местному климату, высажен в вольер и готов знакомиться с посетителями.
Как сообщает пресс-служба зоосада, вместе с патагонской марой в организацию приехал итальянский козлик породы гиргентана, рога которого с возрастом будут похожи на гигантский штопор.
Фото из интернета
Имена новым зверушкам выберут на ближайшем празднике Иркутского зоосада из вариантов, которые предложат гости.
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