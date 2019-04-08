В Иркутском зоосаде поселился самец патагонской мары

Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский зоосад из «Парка птиц «Воробьи» прибыл самец патагонской мары – это один из самых больших грызунов в мире. Новый питомец уже адаптировался к местному климату, высажен в вольер и готов знакомиться с посетителями.

Как сообщает пресс-служба зоосада, вместе с патагонской марой в организацию приехал итальянский козлик породы гиргентана, рога которого с возрастом будут похожи на гигантский штопор.

Фото из интернета

Имена новым зверушкам выберут на ближайшем празднике Иркутского зоосада из вариантов, которые предложат гости.

СПРАВКА:

Патагонская мара – это южноамериканский грызун, известен как патагонский заяц или патагонская свинка. Обитает в пампасах Аргентины и на каменистых просторах Патагонии. У него длинные и сильные ноги, и он очень быстро бегает. Когда мара останавливается или садится, это кролик, если бежит, можно подумать, что бежит маленькая косуля.