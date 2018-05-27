В иркутском зоосаде появилась рысь

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Рысь трех лет по кличке Мишель появилась в Иркутском зоосаде при поддержке иркутской общественной организации защиты животных «Флора и Лавра».

Как сообщает пресс-служба зоопарка, до этого рысь жила в хозяйском лесничестве, где обрела свой дом котенком. Хозяева обеспечивали хорошие условия животному, у рыси был большой вольер, но со временем стало понятно, что без надлежащего ветеринарного обслуживания качество жизни животного может ухудшиться, поэтому было решено найти подходящие условия. Тогда-то лесник и связался с организацией «Флора и Лавра».

– Переезд рыси прошел без тревог, в дороге она спокойно сидела в клетке и ожидала приезда в новый дом, – говорит ветеринарный врач зоосада Марина Черепанова. – И когда мы привезли животное в зоосад, рысь, конечно, немного рычала, сразу стало понятно, что она изучает новую территорию. Это хорошее поведение для хищника в период его ранней адаптации.

Также ветеринар поделилась тем, как проходит освоение животного:

– На данный момент мы оставили прежним рацион, которым питалось животное у прошлого хозяина, это помогает ему избежать лишнего стресса, но позже мы планируем качественно его расширить. Кроме того, в вольере, где живет рысь, чуть позже будет сделана перепланировка, мы добавим импровизированный второй этаж, из лесных палок и ветвей, чтобы животное могло жить активной жизнью.