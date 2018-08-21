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22.08.2018

В Иркутском зоосаде появились муфлоны

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде появилась пара муфлонов.

Как сообщает пресс-служба зоосада, самку и самца приобрели в зоопарке Калужской области. Муфлон приходится ближайшим родственником домашней овце и происходит из рода баранов.

После пятичасового перелета животные прекрасно себя чувствуют, адаптировались к новым условиям содержания и уже готовы заселиться в новый дом. Специально для них в зоосаде построили высокий вольер. От природы муфлоны очень прыгучие, поэтому стены вольера достигают 2,5 метров.

Новые питомцы достаточно молоды – самцу один год два месяца, самке – четыре месяца. Со временем у самца вырастут длинные и толстые, загнутые на конце вниз рога.

Муфлонов можно встретить на островах Корсика и Сардиния. У них крепкое, стройное тело, мощные и крепкие копыта, пугливый и крайне осторожный нрав. Шерсть короткая, гладкая на туловище, меняющая окраску со сменой времен года.

У молодых муфлонов еще нет имен и опекунов. Это решится, по традиции Иркутского зоосада, на конкурсе имен 1 сентября.

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