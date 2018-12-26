ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
27.12.2018

В Иркутском зоосаде страус эму впервые снес яйцо

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде впервые за два года пребывания здесь страусиха эму снесла яйцо.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, теперь все его гости могут увидеть это огромное яйцо, в 12 раз превосходящее по размерам куриное, к тому же – необычного цвета.

Как отмечают в пресс-службе, эму – крупная бегающая птица, обитающая на территории Австралии, которая не умеет летать. По размеру она уступает только страусу. Некоторые ученые уверяют, что страус эму остался в живых с доисторических времен и проживает в Австралии около 80 миллионов лет. Кроме того считается, что эму произошли от динозавров, так как строение костей и суставов подобны тем, что были у динозавров.

Страус эму и кенгуру были выбраны для национального герба Австралии, потому что только эти животные не могут пятиться.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске