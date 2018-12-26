В Иркутском зоосаде страус эму впервые снес яйцо

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде впервые за два года пребывания здесь страусиха эму снесла яйцо.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, теперь все его гости могут увидеть это огромное яйцо, в 12 раз превосходящее по размерам куриное, к тому же – необычного цвета.

Как отмечают в пресс-службе, эму – крупная бегающая птица, обитающая на территории Австралии, которая не умеет летать. По размеру она уступает только страусу. Некоторые ученые уверяют, что страус эму остался в живых с доисторических времен и проживает в Австралии около 80 миллионов лет. Кроме того считается, что эму произошли от динозавров, так как строение костей и суставов подобны тем, что были у динозавров.

Страус эму и кенгуру были выбраны для национального герба Австралии, потому что только эти животные не могут пятиться.