Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде теперь можно познакомиться с парой молодых мусангов. Мальчика и девочку 29 мая высадили в вольер и теперь их увидят все посетители мини-зоопарка.

Как рассказали «Телеинформу» в пресс-службе зоосада, мусанги появились у них примерно месяц назад. Их передали из частного зоопарка, потому что в прежнем месте не было необходимых условий для содержания зверьков.

– Около месяца они находились на передержке, потому что были совсем маленькими и не могли о себе заботиться. Теперь мусанги подросли, поэтому мы высадили их в собственный вольер, – добавили в пресс-службе.

Мусанги – те самые зверьки, из экскрементов которых получается самый дорогой кофе в мире «Копи Лювак». Иркутские зверушки ягоды кофе пока не пробовали, но очень любят мясо и фрукты. Бананам отдают особое предпочтение.

Вес животных сейчас около 600 граммов, но в перспективе они вырастут до 3-4 килограммов. Мальчик будет чуть крупнее девочки. Как и все виверровые, мусанги активны вечером и ночью, днем любят поспать.

Имен у питомцев пока нет, их выберут гости на традиционном конкурсе.