ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
15.09.2018

В иркутском зоосаде у семейства енотов появилось пополнение

Иркутск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском зоосаде у енотов Нафани и Куки 2,5 месяца назад появилось первое потомство. Малыши – три девочки и один мальчик – уже подросли и окрепли. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

– Количество наших животных увеличивается не только за счет пополнения видового состава животных, над чем мы интенсивно работаем, взаимодействуя с другими зоопарками, но и благодаря появлению детенышей у наших питомцев, – рассказал директор зоосада Иван Сизых.

Напомним, енот Нафаня предсказывал итоги матчей Чемпионата мира по футболу-2018.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске