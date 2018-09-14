В иркутском зоосаде у семейства енотов появилось пополнение

Иркутск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском зоосаде у енотов Нафани и Куки 2,5 месяца назад появилось первое потомство. Малыши – три девочки и один мальчик – уже подросли и окрепли. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

– Количество наших животных увеличивается не только за счет пополнения видового состава животных, над чем мы интенсивно работаем, взаимодействуя с другими зоопарками, но и благодаря появлению детенышей у наших питомцев, – рассказал директор зоосада Иван Сизых.

Напомним, енот Нафаня предсказывал итоги матчей Чемпионата мира по футболу-2018.