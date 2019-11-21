В Иркутском зоосаде временно поселилась хищная птица канюк

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде временно поселился новый обитатель – хищная птица канюк. Ее обнаружили в районе железнодорожного вокзала неравнодушные иркутяне и позвонили сотрудникам зоопарка, сообщает пресс-служба учреждения.

– Птицу мы забрали. При осмотре выяснилось, что это – взрослый канюк из отряда ястребиных. Крылья целы, но из-за повреждений хвостовой части птица не может летать. Аппетит хороший, самочувствие тоже, – пишут в пресс-службе.

Поэтому сотрудники решили высадить нового обитателя в вольер к сородичам. Однако новичок сразу показал, что претендует на лидерство – канюк вцепился мертвой хваткой в черного коршуна. Чтобы больше никто не пострадал, хищника отсадили в отдельную клетку.

После того, как птица придет в себя и сможет летать, сотрудники Иркутского зоосада выпустят ее на волю.