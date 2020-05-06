В Иркутской городской больнице №1 введен карантин из-за вспышки коронавируса

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Все медики Иркутской городской больницы №1 будут обследованы на коронавирус до конца недели. Такое решение было принято на санитарно-эпидемиологической комиссии.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 30 апреля у некоторых госпитализированных и медиков появились признаки заболевания коронавирусом. В результате у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты дали положительный результат. На сегодняшний день все они переведены в иркутскую областную инфекционную больницу. Сейчас терапевтическое, гастроэнтерологическое, неврологическое, реабилитационное, урологическое отделения и плановая и гнойная хирургия закрыты на карантин.

– Ситуация сложная, но не критическая. Мы уже обследовали всех пациентов, а это более двухсот человек и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков. Полностью весь персонал будет обследован до конца недели. Кроме того, по решению врио губернатора региона все работники больницы пройдут компьютерную томографию. Отработан график обследования – по 25 человек в день. К этой работе уже приступили, – рассказала главный врач ГКБ№1 Любовь Лялина.

Главврач отметила, что сейчас во всех отделениях учреждения проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия – ведется дезинфекция. Все пациенты больницы получают необходимое лечение. Выписка людей будет производиться вне зависимости от действия карантина, который продлится до 17 мая.