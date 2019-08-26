В иркутской ИК-3 состоялись соревнования по скоростному поеданию шурпы

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской ИК-3 отпраздновали тувинский национальный праздник Наадым. В течение дня для осужденных были организованы соревнования по борьбе хуреш и чемпионат по скоростному поеданию шурпы.

Участники праздника погрузились в культуру тувинского народа, исполняя национальные песни и дегустируя блюда, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Основные мероприятия Наадыма прошли в культурно-досуговом центре колонии. Открытием праздника стало выступление осужденных, входящих в вокально-инструментальный ансамбль «Центр Азии». После исполнения национальных песен начались соревнования по борьбе.

В хуреше принимали участие все желающие, на ходу обучаясь правилам национальной борьбы. Самые ловкие определялись в двух весовых категориях – до и свыше 75 килограммов. Кроме того, борцы смогли выявить лучшего в абсолютном первенстве, удивляя зрителей динамикой и силовыми приемами.

В чемпионате по скоростному поеданию шурпы приняли участие 15 человек. Специально для конкурса восточный суп приготовили с сюрпризом – он был не только горячим, но и острым от добавленных приправ. Под бурные аплодисменты зрителей участники справились с угощением за считанные минуты, а победителю был вручен сладкий пирог.

Торжественное награждение победителей соревнований прошло в столовой учреждения, перед ужином. Символическими подарками были отмечены осужденные, принимавшие активное участие в организации мероприятия. Празднование Наадыма завершила дегустация национальных тувинских блюд.