Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской исправительной колонии №3 подвели итоги конкурса снежных фигур. Первое место досталось осужденным шестого отряда, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

По традиции, конкурс снежных фигур проводится во всех учреждениях ГУФСИН в регионе. Соревнования стартуют во второй декаде декабря и заканчиваются в разгар новогодних каникул.

– Сначала осужденные заполнили снегом объемные деревянные короба, установленные в локальных участках отрядов и на плацу колонии, а после того, как снег спрессовался, разобрали конструкции и сделали скульптуры. Готовые работы раскрасили разноцветными колерами, – рассказали в пресс-службе учреждения.

Победители выбрало специальное жюри путем голосования. Врио заместителя начальника ИК-3 Федор Собохоев поблагодарил всех участников конкурса, объявил победителей и вручил заслуженные награды.