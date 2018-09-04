В Иркутской области 11 сентября стартует конкурс «Народный участковый»

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 11 сентября стартует региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый»-2018. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ежегодная акция будет проводиться в седьмой раз. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой пользователь может проголосовать за того кандидата, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции.

Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте ГУ МВД по Иркутской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса, с разбивкой по территориальным органам МВД России на районном уровне.

Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и жители.

Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. По окончанию определяться победители.

На втором этапе будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции – победителях первого этапа конкурса – для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа конкурса территориального органа МВД России на региональном уровне. Онлайн-голосование граждан пройдет с 7 по 16 октября 2017 года.

Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего года на официальном интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель конкурса.

Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции в Москве.