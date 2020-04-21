В Иркутской области 12 из 75 заразившихся коронавирусом – дети

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 12 из 75 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано у детей до 17 лет – по одному ребенку в возрасте трех и семи месяцев, двух, четырех, семи, девяти, 12 и 14 лет, по два ребенка в возрасте 11 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Среди взрослого населения заболевание распределилось следующим образом: от 18 до 30 лет – 14 человек, от 31 до 45 лет – 16 человек, 46-60 – 14 человек, старше 60 лет – 15 человек. Показатель заболеваемости составляет 3,1 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что из 75 случаев 31 – это люди, прибывшие из других стран и регионов с неблагополучной эпидобстановкой по заболеваемости коронавирусом. Это составляет 41% от общего числа заразившихся. Кроме того, 14 человек (19%) заразились посредством контактов с прибывшими гражданами. 30 человек – (40%) местное распространение.

По информации Роспотребнадзора, среди заразившихся 14 иностранных граждан, прибывших на территорию Иркутской области в течение апреля.

Сейчас в эпидпроцесс вовлечено 12 территорий области.