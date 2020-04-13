В Иркутской области 125 подростков за неделю нарушили режим самоизоляции

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 125 подростков в течение недели нарушили режим самоизоляции. Нарушителей в ходе рейдов выявили сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба губернатора, составлены административные протоколы. Ежедневно полицейские работают и с родителями подростков, объясняют им важность ограничительных мероприятий, которые направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области. В отношении 112 родителей и законных представителей составлены протоколы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В свою очередь 13 молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, которые находились на улице без оснований, будут привлечены к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС». Напомним, что 18 марта 2020 года указом врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым в регионе введен режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего нарушений подростками правил самоизоляции зафиксировано в Братске, Усть-Илимске, Иркутске и Ангарске.