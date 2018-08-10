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12.08.2018

В Иркутской области 14 августа проведут консультации для выпускников ссузов и вузов

Иркутская область, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство труда и занятости Иркутской области 14 августа 2018 года проводится Единый информационный день «Живи, учись, работай в Иркутской области». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Межведомственное мероприятие направленно на содействие занятости выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования. Основная задача мероприятия – информационно-просветительская работа с целью формирования у молодежи социального самоопределения и трудовой активности, юридическое просвещение по вопросам занятости, информирование о государственных услугах, оказываемых органами занятости населения, о возможностях трудоустройства.

По вопросу участия в мероприятиях Единого информационного дня можно обратиться в Центры занятости населения городов и районов Иркутской области, адреса и телефоны которых размещены на сайте министерства: http://irkzan.ru/home/slugb.

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