|Общество
|12.04.2020
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В Иркутской области 22 человека заразились коронавирусом, не покидая пределов региона
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Иркутская область, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье 22 человека заразились коронавирусом в результате контактов в Иркутске и области.
На сайте правительства Иркутской области опубликована актуализированная карта распространения коронавируса в регионе.
Согласно ей, случаи заболевания зафиксированы в восьми муниципалитетах – Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Осинском, Братском, Аларском районах. В пяти случаях заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда, по одному – из Испании и ОАЭ. Три случая заболевания у прилетевших из Бурятии, два – из Москвы, один – из Санкт-Петербурга.
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