В Иркутской области 5 мая ожидается усиление ветра и грозы

Иркутская область, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днём 5 мая местами по Иркутской области ожидаются дожди, грозы, усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, в западных районах – до 18-23 метров в секунду.

ГУ МЧС по Иркутской области напоминает жителям необходимые меры предосторожности. Необходимо закрывать окна во время сильного ветра, быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами – усиление ветра способствует распространению пожаров. Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории области! Также при усилении ветра важно не оставлять без присмотра детей.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – «101».