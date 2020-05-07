В Иркутской области 8 и 9 мая прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 8 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, дожди, грозы. Также 8-9 мая местами в северных, верхнеленских и Ольхонском районах прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Также метеорологи информируют жителей и гостей региона о том, что в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Следует отказаться от выхода на туристические маршруты, пролегающие через лавиноопасные районы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в регионе сложились неблагоприятные погодные условия. При повышенной пожароопасности и сильном ветре запрещено использование открытого огня, который несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью жителей. Нельзя разводить костры, жечь траву. При наступлении третьего класса пожарной опасности посещение лесов под запретом – в регионе выставлены посты по ограничению доступа населения в них.

КООРДИНАТЫ:

Информацию о нарушении правил пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара сообщить о нем нужно на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00, либо на номер Единой диспетчерской службы по лесам Иркутской области: 8 (3952) 22-99-68.