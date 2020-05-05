В Иркутской области 9 мая пройдут акции, приуроченные к 75-летию Победы

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 мая запланированы акции, приуроченные к 75-летию Победы. Они будут дистанционными или состоятся в онлайн-формате и при этом смогут объединить тысячи человек.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, пишет пресс-служба губернатора.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в регионе состоится акция «Окна Победы». В ее рамках во дворах городов и поселков выставят звуковое оборудование. В 12 часов дня 9 мая жителей соседних домов пригласят вместе исполнить песню «Катюша». В условиях самоизоляции ее можно спеть дома, выйдя на балкон или у окна. К этой акции уже присоединились Братск, Ангарск, Черемхово, Шелехов, Усть-Кут, Иркутск, Саянск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское.

У домов ветеранов Великой Отечественной войны состоятся выступления фронтовых агитбригад. Артисты творческих коллективов населенных пунктов исполнят песни военных лет, покажут творческие номера, отрывки из спектаклей. О поддержке этой акции заявили Черемхово, Усть-Илимск, Иркутск, Ангарск, Бодайбо, а также Нижнеудинский, Слюдянский, Чунский, Балаганский и Нукутский районы.

В День Победы планируется провести минуту молчания. Для этого в 15 часов по всем радиоканалам будет транслироваться звук метронома.

Завершится празднование Дня Победы акцией «Свет памяти». В 22:00 всем жителям России в знак памяти предлагается зажечь в своих окнах фонарики и поставить портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу. Эта акция станет аналогом шествия Бессмертного полка.

– Даже в таких сложных условиях, как сейчас, мы отдадим дань памяти тем, кто защищал нашу Родину. В дистанционном или онлайн-форматах областные учреждения культуры проведут 87 мероприятий, муниципальные – более 200. Для удобства жителей будет сформирована афиша празднования с информацией обо всех мероприятиях, – сказал Руслан Дячук.

В рамках празднования Дня Победы областные учреждения культуры подготовили электронные выставки, видеокаталог плакатов, тематические радиопередачи, презентации литературных произведений. Будут проведены трансляции записей интервью с ветеранами, акции, викторины, конкурсы, чтецкие и вокальные номера на военную тематику, виртуальные экскурсии, трансляции спектаклей и концертов. Все это будет размещено на официальных сайтах учреждений, а также в социальных сетях.