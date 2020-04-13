В Иркутской области 98 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 98 населенных пунктов находятся в зонах возможного подтопления. Там проводится активная подготовка к паводковому сезону. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, пишет пресс-служба главы региона. Игорь Кобзев отметил, что сейчас необходимо обеспечить полную готовность всех сил и средств по защите жителей Иркутской области. Всего в зону возможного подтопления попадает 11 муниципалитетов региона. Это западные, центральные, верхнеленские и северные районы Иркутской области: Жигаловский, Качугский, Тайшетский, Чунский, Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Киренский, Заларинский, Нижнеудинский, Зиминский и Катангский. Всего около пяти тысяч домов, в которых проживает 18,5 тысяч человек. Чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации, необходимо наладить систему оповещения, отметил Игорь Кобзев. Там, где нет централизованной системы, необходимо использовать автомобили с громкоговорителями. Раздать памятки населению о порядке действий во время ЧС. В ближайшее время в регионе должны быть подготовлены пункты временного размещения населения. Отдельно глава региона подчеркнул, что все временные пункты в нынешней ситуации должны быть обеспечены средствами защиты и дезинфекции. Также должен быть полностью укомплектован временный штат сотрудников. Метеорологи области постоянно ведут мониторинг ситуации на реках. По словам начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова, вскрытие рек в этом году по прогнозам начнется на пять-десять дней раньше нормы. На некоторых водоемах этот процесс уже начался: на реке Белая в районе поселка Мишелевка, на реке Китой в районе села Китой и на Бирюсе в районе поселка Шиткино Тайшетского района. Как рассказал ио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, оперативные группы уже начинают свою работу в южных, западных, верхнеленских районах области. Задействовано 187 человек, 47 единиц техники и 36 плавсредств. При неблагоприятном развитии событий сотрудники перейдут на круглосуточный режим несения службы. – Один из важнейших факторов в такой обстановке – устойчивое электроснабжение. Все аварийные ситуации должны быть ликвидированы в 24 часа. Для этого мы должны сформировать мобильные группы, которые выезжают на место в течение двух часов и приступают к работе. И здесь не должно быть перекладывания ответственности, – заявил Игорь Кобзев. Также глава региона поручил в кратчайшие сроки решить вопросы по строительству дамб в муниципалитетах, пострадавших от паводка в прошлом году. Эти работы еще не везде завершены. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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