В Иркутской области более 30 общественных проектов получили президентские гранты

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 34 проекта признаны победителями первого конкурса президентских грантов в 2018 году. Общая сумма грантов составила 51,5 млн рублей, ещё 21,5 млн рублей на реализацию проектов общественные организации направят из собственных средств, сообщает пресс-служба регправительства.

В число победивших вошли проекты из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Черемхово, Саянска, Усольского, Ольхонского, Баяндаевского, Чунского и Эхирит-Булагатского районов.

Самую большую сумму – 5 млн 594 тысяч рублей – получит «Центр живой природы» на проект «Создание реабилитационного центра помощи диким животным, оказавшимся в беде». Благотворительный фонд «Оберег» на реализацию проекта «Координационный центр помощи пропавших людей «Защитник: дети» получит 3 млн 907 тысяч рублей.Ещё один крупный проект «Таежная застава» реализует общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Иркутской области». Сумма гранта 3 млн 409 тысяч рублей.

Среди победителей проекты по сохранению озера Байкал, профилактике ВИЧ, по правовой поддержке граждан, восстановительному лечению после инсульта и другие.

На первый грантовый конкурс из СФО было подано 1 тысяча 189 проектов. Лидером по количеству заявок стала Иркутская область. Общественники региона представили на конкурс 194 проекта.

По России на первый конкурс было представлено 9175 проектов из всех регионов страны. Общая сумма грантов составила 3,15 млрд рублей на реализацию проектов по 13 направлениям.

Второй конкурс Фонда президентских грантов стартует 16 июля 2018 года.