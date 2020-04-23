В Иркутской области больше сотни человек через суды привлекли к ответственности из-за нарушения режима самоизоляции

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области больше сотни нарушителей режима самоизоляции привлекли к административной ответственности через суды. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Людям либо вынесли предупреждение, либо наложили штрафы в размере от тысячи до 30 тысяч рублей.

При этом с начала вступления в силу действия статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ полицейские составили больше 1,4 тысячи протоколов по ней. Ещё 135 материалов переданы в другие уполномоченные органы.

Сотрудники администрации Иркутска за прошедшие сутки проверили больше 1,8 тысячи торговых точек и пунктов оказания услуг населению. В 29 из тех, чья деятельность сейчас разрешена, выявили нарушения санитарных норм. Из проверенных 710 организаций, которые в связи с угрозой распространения коронавируса не должны работать, две продолжали свою деятельность.

ГУ МВД по Иркутской области призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения: не выходить на улицу без крайней необходимости, отказаться от поездок, свести к минимуму круг общения.