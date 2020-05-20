В Иркутской области детей из реабилитационных центров в школах будут кормить бесплатно

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в окончательном чтении приняты законы, которые устанавливают, что дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания и посещающие муниципальные общеобразовательные учреждения, обеспечиваются бесплатным питанием в школах.

Также окончательно принят закон о порядке компенсации расходов на организацию бесплатной перевозки учащихся. Решение принято на 30-й сессии Законодательного собрания Иркутской области, сообщает пресс-служба регпарламента.

Проект закона «О внесении изменений в статью 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», регламентирующий питание в школах детей, находящихся на гособеспечении, внесен уполномоченным по правам ребёнка в Иркутской области Светланой Семёновой. Также на 30-й сессии принят закон «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания». Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Также в окончательном чтении принят закон «О порядке компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации в Иркутской области, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа Иркутской области».

Проект закона определяет порядок компенсации расходов учредителя муниципального общеобразовательного учреждения на организацию бесплатной перевозки своих учеников, проживающих на территории иного муниципального района или городского округа Иркутской области, не обеспечившего транспортную доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся. Субсидии будут предоставляться на основании соглашения между администрациями муниципалитетов в размере фактических затрат, непосредственно связанных с организацией бесплатной перевозки. На сегодняшний день компенсации подлежит перевозка 243 учеников в шести муниципалитетах.