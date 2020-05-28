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Общественная жизнь в Иркутской области
26.05.2020

В Иркутской области детский летний отдых организуют с 1 июля

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ориентировочной датой начала реализации программ детского отдыха в Иркутской области в этом году названо 1 июля.

Об этом на заседании депутатского штаба при Законодательном собрании сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова. Она отметила, что эта дата может «сдвинуться как вправо, так и влево в зависимости от эпидемиологической обстановки».

То есть программы детского отдыха начнут реализовывать на месяц позже обычного. Правда, зампред отметила необходимость дифференцированного подхода. Так, например, летние площадки в отдаленных поселениях могут быть запущены раньше – во второй половине июня. То же самое относится к местам отдыха специализированных учреждений и интернатов, когда речь идет просто о перемещении одного коллектива в загородный лагерь. Также Валентина Вобликова отметила, что рекомендуется не перемещать детей на отдых за пределы район, в крайнем случае – региона.

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