|Общество
|01.06.2018
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В Иркутской области для малолетних преступников собирают книги
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Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области статровала акция «Книга раскрывает мир» для трудных подростков. Она продлится до 1 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках акции планируется пополнить книжные фонды Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Иркутской области (ЦВСНП), Специальной общеобразовательной школы (СУВУЗТ), Ангарской воспитательной колонии. В этих учреждениях находятся дети и подростки, совершившие правонарушения, антиобщественные действия и преступления.
Участники акции подарят книги со своими автографами и пожеланиями, напутствиями детям и подросткам. Специалисты областных библиотек для детей и юношества составили список книг о доброте, дружбе, милосердии, любви, рекомендуемых для вдумчивого и самостоятельного чтения.
Список книг доступен на сайтах библиотек:
Приносить книги можно:
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