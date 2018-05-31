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01.06.2018

В Иркутской области для малолетних преступников собирают книги

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области статровала акция «Книга раскрывает мир» для трудных подростков. Она продлится до 1 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках акции планируется пополнить книжные фонды Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Иркутской области (ЦВСНП), Специальной общеобразовательной школы (СУВУЗТ), Ангарской воспитательной колонии. В этих учреждениях находятся дети и подростки, совершившие правонарушения, антиобщественные действия и преступления.

Участники акции подарят книги со своими автографами и пожеланиями, напутствиями детям и подросткам. Специалисты областных библиотек для детей и юношества составили список книг о доброте, дружбе, милосердии, любви, рекомендуемых для вдумчивого и самостоятельного чтения.

Список книг доступен на сайтах библиотек: http://iodb.ru/ и http://lib38.ru/, а также на сайте областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав http://irkobl.ru/sites/kdnizp/index.php.

Приносить книги можно:

  • В Иркутскую областную детскую библиотеку имени Марка Сергеева по адресу: улица Свердлова, 23, телефон: 8(3952) 242316;
  • Иркутскую областную юношескую библиотеку имени Уткина по улице Чехова, 10, телефон (3952) 536523.

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