В Иркутской области до середины января приводят акцию «Полицейский Дед Мороз»

Иркутская область, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области до середины января будет проходить благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз», которая стартовала 20 декабря 2018 года.

Её участники поздравляют жителей Приангарья с главным праздником. Полицейские в роли сказочного старца и Снегурочки посещают детские учреждения, семьи, находящиеся в сложной ситуации, организовывают праздничные концерты, яркие встречи, спортивные мероприятия.

В областном центре праздничный концерт для детей, организованный общественным советом Главного управления МВД России по Иркутской области, состоялся в Драматическом театре. Спектакль посетили больше 30 ребят из многодетных семей. Кроме того, постановку о чудесах маленьким жителям региона показали в Театре юного зрителя.

Новогодние встречи проходят во всех районах области. Так, накануне сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Киренский» посетили воспитанников Комплексного центра и школы-интерната, устроив для них новогодний утренник. Подобные акции прошли в Зиме, Шелехове, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и других городах.

Перевоплотившись в волшебных героев, полицейские в Иркутске и Черемхово поздравили автомобилистов на главных улицах. Вместе с самыми светлыми пожеланиями они напоминали гражданам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в праздничной суете сохранять бдительность и не оставлять личные вещи в автомобилях, дабы не привлечь внимание злоумышленников.

Дед Мороз и Снегурочка в погонах будут радовать жителей Иркутской области еще больше двух недель. Праздничная акция завершится 15 января.