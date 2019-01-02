ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
02.01.2019

В Иркутской области до середины января приводят акцию «Полицейский Дед Мороз»

Иркутская область, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области до середины января будет проходить благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз», которая стартовала 20 декабря 2018 года.

Её участники поздравляют жителей Приангарья с главным праздником. Полицейские в роли сказочного старца и Снегурочки посещают детские учреждения, семьи, находящиеся в сложной ситуации, организовывают праздничные концерты, яркие встречи, спортивные мероприятия.

В областном центре праздничный концерт для детей, организованный общественным советом Главного управления МВД России по Иркутской области, состоялся в Драматическом театре. Спектакль посетили больше 30 ребят из многодетных семей. Кроме того, постановку о чудесах маленьким жителям региона показали в Театре юного зрителя.

Новогодние встречи проходят во всех районах области. Так, накануне сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Киренский» посетили воспитанников Комплексного центра и школы-интерната, устроив для них новогодний утренник. Подобные акции прошли в Зиме, Шелехове, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и других городах.

Перевоплотившись в волшебных героев, полицейские в Иркутске и Черемхово поздравили автомобилистов на главных улицах. Вместе с самыми светлыми пожеланиями они напоминали гражданам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в праздничной суете сохранять бдительность и не оставлять личные вещи в автомобилях, дабы не привлечь внимание злоумышленников.

Дед Мороз и Снегурочка в погонах будут радовать жителей Иркутской области еще больше двух недель. Праздничная акция завершится 15 января.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске