В Иркутской области двух «уклонистов» от армии оштрафовали на 34 тысяч рублей

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 апреля стартовал весенний призыв в ряды вооруженных сил РФ. СУ СК по региону напоминает, что уклонение от службы – уголовно наказуемое преступление.

– Следственный комитет вместе с военными комиссариатами выявляет «уклонистов». В 2018 году в суд направлено 16 уголовных дел этой категории. В марте этого года 25-летнему парню из Черемхово присудили 25 тысяч рублей штрафа за попытку увильнуть от службы, а 20-летний житель Саянска заплатил за свое преступление 9 тысяч рублей, – отмечают в ведомстве.

Напомним, призывные комиссии Иркутской области весной 2018 года разослали повестки 12 тысячам 947 молодым людям, прибыли в военкоматы на 10 меньше. Всего по решениям комиссий был призван 2951 человек, из них в войска отправились 2813 или 100% от плана. Материалы на 17 «уклонистов» переданы в Следственный комитет.