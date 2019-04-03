ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Общество
04.04.2019

В Иркутской области двух «уклонистов» от армии оштрафовали на 34 тысяч рублей

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 апреля стартовал весенний призыв в ряды вооруженных сил РФ. СУ СК по региону напоминает, что уклонение от службы – уголовно наказуемое преступление.

Следственный комитет вместе с военными комиссариатами выявляет «уклонистов». В 2018 году в суд направлено 16 уголовных дел этой категории. В марте этого года 25-летнему парню из Черемхово присудили 25 тысяч рублей штрафа за попытку увильнуть от службы, а 20-летний житель Саянска заплатил за свое преступление 9 тысяч рублей, – отмечают в ведомстве.

Напомним, призывные комиссии Иркутской области весной 2018 года разослали повестки 12 тысячам 947 молодым людям, прибыли в военкоматы на 10 меньше. Всего по решениям комиссий был призван 2951 человек, из них в войска отправились 2813 или 100% от плана. Материалы на 17 «уклонистов» переданы в Следственный комитет.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске