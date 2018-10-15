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15.10.2018

В Иркутской области горячее питание получают 88% школьников

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области горячее питание получают 88,1% школьников от общего числа, в том числе 96,1% – ученики начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство с начала года проверила 23 образовательных организации и двух поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья на соответствие законодательству в сфере организации питания в детсадах, школах и учреждениях начального профессионального образования.

В 19 случаях выявлены нарушения санитарных требований. Среди них – несоблюдение правил хранения пищевых продуктов, нарушения правил соблюдения личной гигиены работниками пищеблока,  нарушения технологии приготовления блюд, неудовлетворительное санитарное состояние и содержание производственных помещений.

В итоге инспекторы составили 22 административных протокола об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов – 87,2 тысяч рублей. При этом с начала учебного года жалоб от населения на неудовлетворительную организацию питания в детских коллективах в адрес управления Роспотребнадзора по Иркутской области не поступало, говорят в ведомстве.

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