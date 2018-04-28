В Иркутской области и Бурятии запускают акцию «Посади дерево на Байкале»

Иркутск, Улан-Удэ, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура совместно с министерством лесного комплекса Иркутской области и республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии объявила Всероссийскую акцию «Посади дерево на Байкале». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Акцией планируется привлечь внимании россиян к проблемам охраны и восстановления байкальских лесов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Также она поможет формированию и развитию экологического образования и воспитания населения, бережного отношения к лесу и окружающей среде, приобретения практических навыков в посадке саженцев.

День лесопосадки в Иркутской области состоится 18 мая, в Бурятии – 8 июня 2018 года.