|Общество
|29.04.2018
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В Иркутской области и Бурятии запускают акцию «Посади дерево на Байкале»
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Иркутск, Улан-Удэ, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура совместно с министерством лесного комплекса Иркутской области и республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии объявила Всероссийскую акцию «Посади дерево на Байкале». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Акцией планируется привлечь внимании россиян к проблемам охраны и восстановления байкальских лесов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Также она поможет формированию и развитию экологического образования и воспитания населения, бережного отношения к лесу и окружающей среде, приобретения практических навыков в посадке саженцев.
День лесопосадки в Иркутской области состоится 18 мая, в Бурятии – 8 июня 2018 года.
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