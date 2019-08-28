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29.08.2019

В Иркутской области испекли самый большой черёмуховый пирог

Черемхово, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово в День города испекли самый большой в Иркутской области черёмуховый пирог. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Пирог стал результатом совместного кулинарного творчества семи кондитерских предприятий Черемхово. На изделие ушло 100 кг пшеничной и 15 кг черемуховой муки, 400 яиц, 42 литра молока и 15 кг сметаны.

В Иркутской области испекли самый большой черёмуховый пирог

Фото представлено пресс-службой администрации Черемхово

Представитель книги рекордов Иркутской области Галина Ажеева сделала замеры пирога и зафиксировала рекорд – 33 метра 15 см и вручила сертификат о «Самом большом черемуховым пироге» в Иркутской области мэру города Вадиму Семёнову, который в свою очередь пригласил горожан и гостей города отведать угощение.

На празднике можно было попробовать все кулинарные изыски бесплатно.

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