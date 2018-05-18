В Иркутской области исследовали сферу благотворительности

Иркутская область, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области провели исследование о состоянии благотворительности в регионе. Всего в ходе анкетирования были опрошены 1 тысяча 236 жителей Иркутской области старше 18 лет. Об этом сообщает оргкомитет второй конференции «Благотворительность в регионе». В восприятии респондентов более всего в регионе занимаются благотворительностью волонтеры – 42,4%, некоммерческие организации и благотворительные фонды – 36,6%. Бизнес и отдельные обеспеченные люди – 17,5% и 13,7% соответственно – значительно реже упоминаются как благотворители. В главных аутсайдерах – малый бизнес – 4,2%, возможно, по объективным причинам находящийся в самых сложных условиях деятельности и не имеющий ресурсов для благотворительных отчислений Более 80% респондентов периодически получают информацию о благотворительной деятельности. Значительная часть общества так или иначе информирована о возможностях и методах благотворительности. При этом далеко не все, как показывают остальные данные исследования, готовы в этой деятельности участвовать. Заметна разница в информированности о благотворительных проектах в разрезе «город-село». Горожане чаще получают такую информацию регулярно. Жители села несколько чаще сомневаются в том, что помнят источники и содержание информации. Ведущими каналами коммуникации являются телевидение – 39,3%; социальные сети – 31,6% и межличностное общение – 21,5%. Прежние, «традиционные» каналы коммуникации стремительно отстают по эффективности (наружная реклама – 7,6%, печатные СМИ – 8,5%, рассылки благотворительных фондов – 1,8%, радио – 8,5%, коммуникация по месту работы и учебы – 9,1% и проч.). Наиболее информированными о благотворительных проектах являются люди в возрасте от 30 до 45 лет, максимально вовлеченные в трудовую деятельность; молодежь и люди старше 60-ти лет наименее информированы по этой теме. В числе персон, называемых респондентами в открытом вопросе анкеты, как известных благотворителей, в лидерах: Константин Хабенский (13,7%), Чулпан Хаматова (9,8%), Сергей Тен (4,5%), Анджелина Джоли (2,3%), Билл Гейтс (1%). В числе организаций: Фонд «Подари жизнь» (11,2%) и Фонд им. Ю. Тена (5,6%). Таким образом, региональным лидером по упоминаемости в сфере благотворительной деятельности, называемым респондентами, является депутат Сергей Тен и Фонд им. Ю. Тена. Из федеральных благотворительных фондов и НКО также опрошенные называли Русфонд (3,1%), «Щит и лира», «Врачи без границ», «Эдельвейс», «Семья – детям», «Красный Крест», «Живой». Ряд федеральных политиков и известных артистов были упомянуты 1-3 раза: Иосиф Кобзон, Владимир Путин, Леонид Агутин, Тимур Бекмамбетов, Наталья Водянова и другие. Из региональных субъектов благотворительной деятельности были названы: Алексей Красноштанов, «Фонд Красноштанова» (0,8%), Марина Седых (0,5%), БФ «Доброта и забота» и БФ «Близко к сердцу» (0,6%). Реже пяти раз (менее 0,4%) респонденты упоминали Сергея Брилку, Сергея Левченко, Наталью Дикусарову, Сергея Ерощенко, Гульнару Гарифулину, Виктора Бронштейна; фонды и общественные организации «Байкал Интеграция», «Аутизм-Иркутск», «Фонд семьи Девочкиных», «Ветеранский фонд БрАЗа», «Дети Байкала», «Доброта и забота», «Подари планете жизнь», «Наследие иркутских меценатов», «Оберег», «Фонд Тихомировых», «Я – волонтер», «Благотворительный фонд Матиенко», «Губерния». Большинство респондентов – 55% – не принимали участия в благотворительности. А те, кто имеет такой опыт, говорят, что делают это от случая к случаю. Наиболее распространенными формами благотворительности сегодня являются: подача милостыни на улице, в транспорте – 31%, отправка платных СМС – 31,4%, передача вещей, одежды, продуктов в благотворительные организации, центры, церковь – 20,6%. Жители Иркутской области в последнее время делали пожертвования на помощь больным детям. На сегодня это абсолютно лидирующая область благотворительных пожертвований граждан – 66,6%. Также они оказывают помощь животным – 20,2%, малообеспеченным – 17,3%, пожилым людям – 16,6%, инвалидам – 15,6%, детским домам – 15,2%. Также жители Иркутской занимаются решением экологических проблем – 3,6% и реставрацией памятников – 2,4%. Организаторы исследования решили также узнать какие проекты сибиряки поддержат не раздумывая, а на какие жертвовать пока не готовы. Не раздумывая, станут волонтером или пожертвуют деньги на помощь больным детям – 31,4%, помощь детским домам, детям-сиротам – 17,2%, помощь пожилым людям, инвалидам – 12,5%, помощь животным – 6%, помощь людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, пострадавших от стихийных бедствий – 2,5%. Скорее готовы пожертвовать, но не точно, на: помощь животным – 8,3%, помощь малообеспеченным и многодетным семьям - 4,9%; помощь детским домам, детям-сиротам – 4%, помощь людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, пострадавших от стихийных бедствий – 1,5%, поддержку талантливых детей, молодежи – 1,4%. Сначала изучат вопрос и только потом сделают пожертвование на помощь малообеспеченным и многодетным семьям – 5,8%; помощь больным детям – 5%, помощь инвалидам, взрослым больным – 3,6%, благоустройство и реставрация – 3%. Никогда не станут жертвовать средства, время, ресурсы на реставрацию, строительство – 10,6%, помощь алко- и наркозависимым – 6,1%, решение экологических проблем – 2,8%. Популярным способом пожертвований в Иркутской области остаются передача средств лично в руки – 32,2% и размещение денег в боксы для пожертвований – 19,7%. Но безусловно лидирует такой способ пожертвовании, как отправка платных СМС – 38,9%. Инновационные способы благотворительных пожертвований (интернет-платформы, электронные кошельки) в настоящее время скептически оцениваются жителями региона и не вызывают доверия, как инструменты благотворительной деятельности. Половина опрошенных жителей региона жертвовали на благотворительность суммы до 500 рублей, 25% из них – менее 100 рублей за раз. Суммы более 1000 рублей, отданные на пожертвования указали лишь 7% респондентов. Таким образом, так называемые «малые пожертвования» являются стандартной выявляемой стратегией поведения большинства Чаще всего благотворителями движет жалость и сочувствие – 48,5%, желание помочь и сделать доброе дело – 45,2%, душевный порыв – 16,5%, долг, совесть и справедливость – 11,9% – определяющие мотивы благотворительности для большинства опрошенных. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей красноштанов

благотворительность

виктор бронштейн

гражданские инициативы

гульнара гарифулина

иркутская область

марина седых

наталья дикусарова

сергей брилка

сергей ерощенко

сергей левченко

сергей тен Тэги: View the discussion thread.