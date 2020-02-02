В Иркутской области из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли 16 школ

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за роста заболеваемостью ОРВИ и гриппом на карантин закрыли 16 школ. Ещё в 56 общеобразовательных учреждениях и 52 детсадах деятельность приостановлена, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Закрыты на карантин школы в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте, Черемховском, Боханском и Эхирит-Булагатском районах.

В целом за прошедшую неделю на территории Иркутской области отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За медицинской помощью с признаками ОРВИ за неделю по области обратились 20 тысяч 181 человек, из них 15 тысяч 729 – дети, в том числе по Иркутску – 7 тысяч 40 человек, из них 5 тысяч 759 – дети. Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения, но показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 23%.

С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 103 заболевших, в том числе у 67 детей.

По результатам вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса грипп А, гриппа В, РС -вирусов и других респираторных вирусов, говорят в управлении Росприроднадзора по Иркутской области.