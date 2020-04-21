Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 22 апреля выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Теперь число официально подтвержденных заболевших достигло 79 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Согласно сведениям оперштаба, 63 человека госпитализированы, из них 12 – из обсерваторов. Выздоровевшими числятся 13 человек, летальных случаев – три.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Иркутске - 52 человека. Из этого числа 22 случая контактного заражения на территории области, еще 12 - транзитные пассажиры из обсерваторов. По шесть случаев выявлено в Черемхово и Ангарске, четыре - в Иркутском районе, три - в Осинском районе, по два - в Шелеховском и Аларском районах, по одному - в Усть-Илимске и Усть-Куте.