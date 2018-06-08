В Иркутской области конопля растет на 328 гектарах

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области дикорастущей коноплей занято 328 гектаров. Преимущественно это территории Иркутского, Заларинского, Аларского, Боханского, Усольского, Чунского, Усть-Удинского районов.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, вопрос борьбы с дикорастущей коноплей обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по распределению средств химической защиты растений между муниципальными образованиями Иркутской области.

Ведущий советник отдела растениеводства с механизацией регионального Минсельхоза Алексей Каменьков предложил уничтожать гербицидами сплошного действия марки «Граунд» дикорастущую коноплю на неразграниченных землях сельскохозяйственного назначения в муниципалитетах.