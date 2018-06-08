ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Общество
09.06.2018

В Иркутской области конопля растет на 328 гектарах

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области дикорастущей коноплей занято 328 гектаров. Преимущественно это территории Иркутского, Заларинского, Аларского, Боханского, Усольского, Чунского, Усть-Удинского районов.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, вопрос борьбы с дикорастущей коноплей обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по распределению средств химической защиты растений между муниципальными образованиями Иркутской области.

Ведущий советник отдела растениеводства с механизацией регионального Минсельхоза Алексей Каменьков предложил уничтожать гербицидами сплошного действия марки «Граунд» дикорастущую коноплю на неразграниченных землях сельскохозяйственного назначения в муниципалитетах.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске