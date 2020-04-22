В Иркутской области коронавирус диагностировали у шести врачей

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 22 апреля новую коронавирусную инфекцию диагностировали у шести медиков, сообщила на профильном депутатском штабе при ЗС Иркутской области и.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова.

– Последний из этих шести результатов был получен 22 апреля, – рассказала она. – Известно, что этот медик в течение месяца уже не работал с инфицированными коронавирусом пациентами.

В остальных пяти случаях медицинские учреждения с заразившимися сотрудниками были закрыты на карантин, отметила Валентина Вобликова.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в Иркутской области было зарегистрировано 79 случаев заболевания COVID-19, к 23 апреля это количество выросло до 81.