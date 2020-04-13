В Иркутской области коронавирус подтвержден у пятерых детей

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 14 апреля зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции, включая двух умерших и двух выздоровевших человек. На лечении находятся 36 пациентов, в том числе пять детей. Об этом 14 апреля на депутатском штабе в ЗС Иркутской области сообщила и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова.

– Также в числе пациентов с коронавирусной инфекцией – женщина старше 80 лет в тяжелом состоянии. Она находится на аппарате ИВЛ в Иркутской областной инфекционной больнице. В основном течение болезни либо легкое, либо средней степени тяжести. Умерли два человека – люди с тяжелой сопутствующей патологией, – отметила она.

В настоящее время сомнительные результаты обследования у 20 человек. К концу дня будет известен уточняющий диагноз по ним.

С 11 марта 2020 года из неблагоприятных по коронавирусной инфекции стран в Иркутскую область прибыли более 14 тысяч человек. В настоящее время отслеживаются также люди, прилетевшие из Москвы и Санкт-Петербурга, – с 1 апреля их было более 2 тысяч.

Лабораторно на наличие инфекции всего были обследованы около 18 тысяч пациентов.