В Иркутской области коронавирусом заболели уже 35 человек

Омск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Кто как проводит время в России на самоизоляции. В Омске, к примеру, некоторые горожане решились на смену сантехники, перенос кухни в коридор или комнату, а также размещают дополнительные санузлы в кладовых помещениях как в частных домах, так и в квартирах. С начала марта здесь отмечается рост спроса на строительные и отделочные материалы. А организации в свою очередь стараются обеспечить бесплатную доставку товаров потребителям.