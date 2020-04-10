|Общество
|12.04.2020
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В Иркутской области коронавирусом заболели уже 35 человек
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Иркутская область, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 12 апреля количество заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 35 человек.
Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава. Напомним, днем ранее в регионе было зарегистрировано 28 заболевших, включая двоих детей. Летальных случаев по-прежнему остается два.
На самоизоляции в регионе сейчас находятся 4 тысячи 604 человека. Проведено 19 тысяч 282 тестирования на COVID-19.