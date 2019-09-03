В Иркутской области начал работу форум спецназа России

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье начал свою работу 15-й международный форум спецназа России имени Ильи Старинова. Традиционно открытие форума началось с возложения цветов к памятнику иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. Как сообщает пресс-служба областного парламента, это событие также было приурочено ко дню памяти жертв теракта в Беслане. В церемонии принял участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. От имени депутатов областного парламента спикер поприветствовал участников и гостей мероприятия. – Форум проводится в 15-й раз, что говорит о его большой значимости, востребованности и неизменной актуальности темы патриотического воспитания детей и молодежи, – сказал Сергей Сокол. – Благодаря вам жива память о подвигах солдат и офицеров. Их примеры отваги и доблести, готовности к самопожертвованию во имя Отчизны – это именно те ценности, которые необходимы сегодня нашему обществу, именно они лежат в основе и вашей общественной деятельности. Мы всегда готовы сотрудничать с вами и помогать в вопросах поддержки ветеранов войн и ветеранского движения в целом. Председатель Законодательного собрания также выразил благодарность организаторам форума и его идейному вдохновителю, руководителю Фонда ветеранов и сотрудников спецназа «Байкальское содружество» Олегу Кондаурову за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие ветеранского движения, поддержку семей погибших боевых товарищей, патриотическую работу с молодым поколением военнослужащих, студентами и школьниками. Международный форум спецназа имени Старинова проводится по инициативе участников и ветеранов боевых действий, вооруженных конфликтов, руководства общественного движения «Содружество воинов Сибири» с 2005 года. За эти годы в форуме приняли участие свыше семи тысяч человек, проведено 192 урока мужества, открыты мемориальные доски и комплексы в Иркутске и Слюдянском районе. В рамках форума 6 сентября 2019 года в Байкальске будет торжественно открыта мемориальная доска уроженца города, майора милиции, сотрудника СОБР Виктора Матвеева. В 2019 году форум посвящен 30-летию окончания войны в Афганистане и 80-летию победы в сражении на реке Халхин-Гол (Монголия). В период с 3 по 10 сентября в мероприятиях форума примут участие более 50 ветеранов, участников боевых действий из шести регионов России, ближнего зарубежья, а также Монголии и Китая. Приветственный адрес ветеранам выслали в частности участники автопробега «Помним детей Беслана». Напомним, 1 сентября 2004 года в городе Беслан террористы захватили школу. В заложниках оказались учителя, дети и родители, которые пришли на торжественную линейку в День знаний. 3 сентября в результате взрывов погибло 334 заложника, 184 из них – дети. В бою погибли 19 сотрудников силовых структур и ведомств. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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