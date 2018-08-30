В Иркутской области началась вакцинация от гриппа

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье начинается период вакцинации перед сезоном гриппа. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в преддверии предстоящего сезона гриппа и ОРВИ в регион поступили первые 265,5 тысячи доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения. Поставки противогриппозной вакцины для иммунизации детского населения ожидаются в ближайшее время. Всего предполагается поступление 980 тысяч доз противогриппозных вакцин, в том числе 410 тысяч для детского населения и 570 тысяч для взрослых. Для иммунизации населения против гриппа в осенью 2018 года планируется использовать обновленный штаммовый состав вакцин в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на сезон 2018-2019 годов для северного полушария: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-подобный; A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-подобный; B/Colorado/06/2017-подобный (Victoria lineage, с двумя делециями). Иммунизации против гриппа в первую очередь подлежат дети с шести месяцев, учащиеся 1-11 классов; студенты техникумов и вузов; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; люди, подлежащие призыву на военную службу; люди с хроническими заболеваниями. Управление Роспотребнадзора напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является профилактическая прививка. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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