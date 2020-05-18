В Иркутской области начали делать платные анализы на антитела к COVID-19

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 18 мая в лабораториях «Инвитро» начали делать анализы на антитела к коронавирусной инфекции.

Как сообщила на пресс-конференции 18 мая и.о. и.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова, процедура платная, но сделать ее может любой желающий, не имеющий признаков ОРВИ. Сбор сыворотки стоит 1300 рублей, взятие материала на анализ – 160 рублей.

Кроме того, тестирование на антитела к COVID-19 проводит Иркутский государственный медуниверситет. Исследования еще проводятся, их результаты будут обнародованы позднее, отметила Валентина Вобликова.

Также этим летом, с июня, в Приангарье планируется делать хроматографический анализ крови на коронавирус призывникам. Тесты для этой процедуры закупило министерство обороны РФ.

– У нас опыта в их проведении пока что нет, так что будем дублировать эти анализы методом ПЦР-диагностики, – рассказала Валентина Вобликова. – Дополнительно на следующей неделе мы планируем получить новые тесты на коронавирус, которые дают результат примерно в течение часа после анализа. Пока что ведем переговоры.

Напомним, по состоянию на 18 мая коронавирусной инфекцией были заражены около 700 жителей Иркутской области.